Вступление Украины в ЕС по «особой процедуре». Что это значит?

В июне 1993 г. в Копенгагене признано право каждой европейской страны вступать в ЕС после выполнения ряда требований только по трем критериям:
- политического – стабильность учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств;
- экономического – действенная рыночная экономика;
- «членского» – обязательства, вытекающие из факта вступления в ЕС, в частности, признание его политических, экономических и монетарных целей.
Впрочем, ЕС оставляет за собой право определять момент, когда он будет готов принять новых членов. Кажется, тот самый «особый» момент и настал.
28 февраля Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как сообщает глава правительства, 27 февраля принять Украину в Европейский Союз по особой процедуре предложил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. В ночь с 27 на 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Глава Европейской комиссии заявила: блок хочет, чтобы Украина вступила в ЕС. По ее словам, Украина уже имеет прочные связи с Евросоюзом. Урсула фон дер Ляен также акцентировала, что "доверие к президенту Путину полностью подорвано и разрушено".
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