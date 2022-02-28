Вступление Украины в ЕС по «особой процедуре». Что это значит?

15:21 28 Февраль Киев, Украина

В июне 1993 г. в Копенгагене признано право каждой европейской страны вступать в ЕС после выполнения ряда требований только по трем критериям:

- политического – стабильность учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств;

- экономического – действенная рыночная экономика;

- «членского» – обязательства, вытекающие из факта вступления в ЕС, в частности, признание его политических, экономических и монетарных целей.



Впрочем, ЕС оставляет за собой право определять момент, когда он будет готов принять новых членов. Кажется, тот самый «особый» момент и настал.

28 февраля Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз по специальной процедуре. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Как сообщает глава правительства, 27 февраля принять Украину в Европейский Союз по особой процедуре предложил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. В ночь с 27 на 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.



Глава Европейской комиссии заявила: блок хочет, чтобы Украина вступила в ЕС. По ее словам, Украина уже имеет прочные связи с Евросоюзом. Урсула фон дер Ляен также акцентировала, что "доверие к президенту Путину полностью подорвано и разрушено".

"У нас и так идут консультации с Украиной, например, по поводу интеграции украинского рынка в единый рынок (Европейский единый рынок, – ред.). У нас очень тесное сотрудничество в области энергосистемы. У нас так много тем, в которых мы сотрудничаем очень тесно, и действительно, уже довольно долго они являются частью нас. Они (Украина, – ред.) одни из нас, и мы хотим их вступления", – добавила глава Еврокомиссии.







