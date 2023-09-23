Вступление Украины положит конец "сонной сиесте" в вопросе расширения ЕС

18:42 22 сентября Киев, Украина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что путь вступления Украины в блок будет непростым из-за войны. В то же время, Киеву нужно провести еще ряд реформ.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщил в интервью британской газете The Guardian.



Боррель отрицал возможность того, что споры Украины с восточноевропейскими соседями по экспорту зерна станут предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления государства в Евросоюз.

"Путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, должен еще провести много реформ. Процесс будет длительным", — сказал дипломат.

В то же время, по его словам, вступление Украины будет означать конец для "сонной сиесты" (послеобеденный сон, являющийся традицией в отдельных странах с жарким климатом) относительно расширения Европейского союза.