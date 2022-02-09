Встреча Зеленского и Борреля - о чем говорили

16:59 22 Сентябрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию на Востоке Украины и деоккупацию Крыма



Эту информацию сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 22 сентября.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - сказал Зеленский

Владимир Зеленский и Жозеп Боррель также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина – Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе.



Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил Президента, что ЕС по-прежнему стоит на позиции поддержки нашего государства.