Встреча Зеленского и Борреля - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию на Востоке Украины и деоккупацию Крыма.
Эту информацию сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 22 сентября.
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина – Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе.
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил Президента, что ЕС по-прежнему стоит на позиции поддержки нашего государства.
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил Президента, что ЕС по-прежнему стоит на позиции поддержки нашего государства.
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