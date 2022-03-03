Встреча в Вашингтоне: США выразили обеспокоенность рисками СП-2 для Украины и Европы

06:38 03 Июнь Киев, Украина

Вчера, 2 июня в Вашингтоне прошли переговоры США и Германии по возможным угрозам, которые несет российский газопровод Северный поток-2 для Украины и Европы в целом.

Об этом вечером в среду, 2 июня, сообщила пресс-служба Белого дома.



Отмечается, что беседа состоялась между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником канцлера Германии по иностранным делам и безопасности Яном Хеккером.

"Эксперты из обоих правительств обсудили трубопровод Северный поток-2, в том числе озабоченность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - указано в сообщении.

Также Салливан и Хеккер подняли ряд таких региональных и глобальных вопросов, как предстоящая встреча лидеров G7 и саммит НАТО, энергетическое будущее Европы, коллективные усилия по обмену вакцинами против COVID-19, координация в области кибербезопасности и реагирования на атаки вымогателей, а также приоритеты внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы.



"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ", - подчеркнул Салливан.