Встреча советников нормандской четверки назначена на конец августа

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе и поиск её мирного решения продолжается. Сегодня, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из телеканалов ещё раз назвал дату начала встречи нормандской четверки. По его словам, 28 августа произойдет встреча советников лидеров стран нормандской четверки.

После встречи советников, состоится встреча министров, а потом уже лидеров Украины, Германии, Франции и России, пояснил президент.

"Дальше, договорились о встрече советников в нормандском формате, на конец августа, на 28 число. Дальше будет встреча министров, дальше - лидеров стран", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее в ТКГ назвали дату встречи в нормандском формате. Глава ОП Андрей Ермак вновь встретится с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

На Донбассе зафиксировано, между тем, более 600 нарушений перемирия - ОБСЕ