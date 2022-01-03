Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата" возможно состоится в начале сентября

14:01 26 Август Киев, Украина



Назначенная ранее на 28 августа встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отменена.



Встречу перенесли из-за срочной командировки советника президента Франции.



/>Встреча советников лидеров государств-участников "нормандского формата" может состояться в начале сентября.



Об этом говорится на сайте президента Украины.



"Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Французской Республики Эммануэля Макрона — господина Бонна, поэтому договорились все советники о несущественном изменении даты — на несколько дней", — сказал Владимир Зеленский.



Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак добавил, что сейчас обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

"Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты — это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", — пояснил Андрей Ермак.