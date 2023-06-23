Встреча Совета Безопасности ООН: обсуждение взрыва ГЭС и угрозы на Запорожской АЭС

09:55 23 июня Киев, Украина

В пятницу Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет встречу для обсуждения ситуации в Украине, фокусируясь на последствиях взрыва Каховской плотины, организованного россией, а также угрозе теракта на Запорожской АЭС.

Информацию об этом сообщил корреспондент СМИ из Нью-Йорка.

Инициатива проведения заседания принадлежит Соединенным Штатам Америки и Албании, а заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло выступит с докладом.

Секретариат Совета Безопасности подчеркнул, что она представит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Заседание запланировано на 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по киевскому времени).

Согласно данным секретариата, россия также направила запрос на проведение отдельного заседания на следующей неделе для обсуждения "поставок западного оружия Украине и последствий этих действий для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".