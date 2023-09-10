Встреча президента Украины Зеленского с главой МИД Японии Хаяши Йошимасой

10:16 10 сентября Киев, Украина

В субботу, 9 сентября, в Украину с первым с начала полномасштабного вторжения рф визитом прибыл руководитель Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Вместе с Хаяши Йошимаса приехали руководители японских фирм, которые заинтересованы в будущей помощи в реконструкции Украины.

По сообщению пресс-службы ОП, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши.

Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны Японии в преодолении последствий российского вооруженного вторжения.

Президент Украины также высоко оценил лидерство Японии в мобилизации международной поддержки Украины, в частности, во время японского председательства в Группе семи (G7). Отмечена важность одобрения во время председательства Японии Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Глава государства сообщил, что Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с рядом партнеров и выразил готовность к соответствующим консультациям с Японией.

Глава МИД Японии Йошимаса Хаяши объявил о готовности японской стороны начать в ближайшее время переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по практической реализации Украинской формулы мира и присоединению Японии к подготовке Глобального саммита мира, а также по мерам политического диалога в ближайшей перспективе.

Отдельное внимание было уделено активизации взаимодействия с Японией в вопросе восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что помощь Украине от Японии уже достигла 7,6 млрд долларов.