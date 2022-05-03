Встреча представителей МИД Украины и Турции: детали

06:44 03 декабря Киев, Украина

В Анкаре состоялась встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Турции Мевлюта Чавушоглу , политики обсудили вопросы сотрудничества, Крымскую платформу, а также Чавушоглу получил приглашение на конференцию украинских послов, которая пройдет в декабре 2020 года.

Встреча министров иностранных дел состоялась в рамках рабочей поездки Кулебы в Анкару. Об этом глава МИД рассказал на своей странице в фейсбуке.

По словам Кулебы, до конца 2020 года у него запланирована еще одна встреча с Чавушоглу. Однако состоится она уже в онлайн-формате.

"Я рад сообщить, что именно мой турецкий друг и коллега Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года", - добавил он.

Стороны договорились проработать проведение в рамках этого визита первых консультаций по политике и безопасности министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции по формуле 2 + 2 ("Квадрига").

Глава МИД Украины выразил благодарность турецкой стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в регионе и дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.