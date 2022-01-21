Встреча "нормандской четверки" запланирована на май - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал встречу нормандской четверки в очном формате в мае и подчеркнул, что это может быть не одна встреча.
Об этом сообщает Офис президента.
Как сообщалось, предыдущая встреча политических советников Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.
Политические советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) соответствующие решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.
На встрече ТКГ 28 апреля рабочая подгруппа по безопасности не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе из-за разных позиций по тексту заявления о прекращении огня.
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