Самопровозглашенный лидер беларуси, александр лукашенко, намеревается встретиться со владимиром путиным в москве в среду с целью обсуждения неких проблем, которые, по его мнению, не должны существовать в отношениях между двумя странами.
Встреча была объявлена лукашенко во время встречи с российским послом в беларуси, Дмитрием Крутым. Он отметил, что хотя правительство утверждает отсутствие проблем, сам он видит несоответствия и иногда бюрократические сложности.
Лукашенко выразил надежду на обсуждение и устранение этих проблем с президентом россии, владимиром путиным, во время предстоящей встречи в москве.
Он подчеркнул, что такие встречи имеют важное значение и не только для обмена взглядами, но и для определения общих настроений между президентами.
Встреча была объявлена лукашенко во время встречи с российским послом в беларуси, Дмитрием Крутым. Он отметил, что хотя правительство утверждает отсутствие проблем, сам он видит несоответствия и иногда бюрократические сложности.
Лукашенко выразил надежду на обсуждение и устранение этих проблем с президентом россии, владимиром путиным, во время предстоящей встречи в москве.
Он подчеркнул, что такие встречи имеют важное значение и не только для обмена взглядами, но и для определения общих настроений между президентами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии