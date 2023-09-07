Всероссийская ТРК начала вещание в так называемой "ДНР" - британская разведка

10:38 07 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания



Местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "россия 1" и представляют российский взгляд на войну. Это часть более широких усилий россии, направленных на установление постоянного контроля над этим регионом, подчеркнули в британской разведке. Жители оккупированной россией части Донецкой области в Украине теперь получают русскоязычные местные новостные выпуски от одной из крупнейших российских телерадиоорганизаций.Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.4 сентября Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) открыла донецкую франшизу и начала вещание на непризнанное международным сообществом так называемую "Донецкую Народную Республику" ("ДНР"), отметили британские разведчики.Местные выпуски новостей предоставляются российским телеканалом "россия 1" и представляют российский взгляд на войну. Это часть более широких усилий россии, направленных на установление постоянного контроля над этим регионом, подчеркнули в британской разведке.

"До 2014 года базирующиеся в Украине русскоязычные теле- и радиостанции были в свободном доступе на ныне захваченных территориях. После вторжения общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять местный русскоязычный контент. Подконтрольные "правительству" "ДНР" вещатели также ретранслировали российские общенациональные новостные программы в рамках пропагандистской кампании, но не предоставляли региональных выпусков", — говорится в отчете британских разведчиков.

Организация вещания ВГТРК в Донецке заняла больше года. Впервые он был анонсирован в 2022 году. По данным британской разведки, это почти наверняка связано с отказом от работы подготовленных местных технических специалистов. Как отметили разведчики, специалистов, симпатизирующих так называемой "ДНР" и имеющих необходимые навыки, вероятно, привлекли из Крыма, Луганска и других регионов.



Также в британской разведке отметили, что несмотря на то, что украинская речь заблокирована в эфире на оккупированных территориях, она все еще доступна широкой аудитории через Интернет. Там, где действуют русские фильтрационные ограничения, аудитория употребляет VPN либо другие технологии активного обхода.



Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, скорее всего, не имеют ограничений.