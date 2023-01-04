Всем областям Украины доведены лимиты потребления - Укрэнерго

В Украине выросло потребление электроэнергиив в связи с снижением температуры и активизации работы бизнеса после новогодних праздников. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Подчеркивается, что для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8.00 до 24.00. В случае их превышения будут применяться аварийные ограничения.
Подчеркивается, что для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8.00 до 24.00. В случае их превышения будут применяться аварийные ограничения.
В Укрэнерго также напомнили, что энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии