Все страны-члены ЕС примут участие в тренировочной миссии Украины

"Сегодня мы рассмотрим, как продвигаться в практической имплементации тренировочной миссии для украинской армии. Эта миссия приобретает оперативную способность в течение всего трех месяцев, и это рекордное время для европейцев. 15 тысяч украинских солдат будут тренироваться в разных странах-членах ЕС. Это будут большие усилия, чтобы восстановить и улучшить возможности украинской армии. Эта миссия будет ключевой для нашей военной помощи Украине", - сказал он.

Боррель добавил, что каждая страна будет отвечать за собственное направление тренировок.

"Это очень специфическая тренировка, в которой нуждаются солдаты. Война сейчас очень современное дело, она требует специальных возможностей, способности использовать современное оружие и современную тактику. Это война, которая полностью отличается от "классических" войн, которые мы видели в прошлом. Важно то, что разные страны-члены будут помогать с разными тренировочными способностями.В стране, которую я знаю лучше всего, в моей стране – в Испании, будет тренировка для украинских солдат. Не только в Польше, не только в странах на границах с Украиной — все европейские страны внесут свой вклад", - добавил он.