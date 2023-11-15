Все продажи арестованного имущества в Украине будут перенесены на Prozorro Продажи

07:39 15 ноября Киев, Украина

Кабмин принял решение о переносе всех продаж арестованного имущества на электронную платформу Prozorro Продажи.

Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

"Мне остается только искренне приветствовать инвесторов и потенциальных покупателей арестованных активов с новыми прозрачными и надежными правилами", - написала она в Telegram.

Также Дума отметила, что теперь Украина сможет реализовывать арестованные активы за рубежом.

"В настоящем АРМА имеет глобальные вызовы: это ежедневная системная работа внутри страны и за ее пределами. У нас есть огромная мотивация — возвращение украденного в Украину", — добавила она.

Одним из первых "заграничных" лотов может стать яхта семьи Виктора Медведчука, которая оценивается в 200 млн евро. Средства от продажи судна получит Украина.

"Нормы открывают возможность начать процедуры по продаже 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука", – говорится в сообщении ведомства. Сейчас судно находится в Хорватии.

Яхта была в судебном порядке передана в управление АРМА еще в апреле 2022 года. Однако агентство не могло ничего с ней сделать, так как не имело механизмов управления имуществом, которое находится за пределами Украины.