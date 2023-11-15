Все продажи арестованного имущества в Украине будут перенесены на Prozorro Продажи

Кабмин принял решение о переносе всех продаж арестованного имущества на электронную платформу Prozorro Продажи.
Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.
"Мне остается только искренне приветствовать инвесторов и потенциальных покупателей арестованных активов с новыми прозрачными и надежными правилами", - написала она в Telegram.
Также Дума отметила, что теперь Украина
сможет реализовывать арестованные активы за рубежом.
"В настоящем АРМА имеет глобальные вызовы: это ежедневная системная работа внутри страны и за ее пределами. У нас есть огромная мотивация — возвращение украденного в Украину", — добавила она.
Одним из первых "заграничных" лотов может стать яхта семьи Виктора Медведчука, которая оценивается в 200 млн евро. Средства от продажи судна получит Украина.
"Нормы открывают возможность начать процедуры по продаже 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука", – говорится в сообщении ведомства. Сейчас судно находится в Хорватии.
Яхта была в судебном порядке передана в управление АРМА еще в апреле 2022 года. Однако агентство не могло ничего с ней сделать, так как не имело механизмов управления имуществом, которое находится за пределами Украины.
"Сейчас изобретена модель, которая позволит реализовать арестованное имущество за пределами Украины. Это особенно важно, поскольку такой механизм позволит получить средства от реализации дорогостоящего арестованного имущества без его перемещения в Украину, что невозможно во время войны", – заявили в АРМА.
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