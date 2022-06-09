Все политическое руководство рф и все главные вузы россии попали под украинские санкции

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против россии.
В санкционном списке политиков - 35 человек. Под первым номером значится президент рф владимир путин. Кроме путина санкции введены против его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны россии Сергея Шойгу, глава МИД рф Сергей Лавров, вице-премьеров Белоусова и Голиковой, Хуснуллин, Колокольцев.
Кроме того, в санкционный список включены 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ, СПбГУ.
Санкции введены бессрочно, они предполагают:
Кроме того, в санкционный список включены 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ, СПбГУ.
Санкции введены бессрочно, они предполагают:
- блокирование активов и имущества;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
- запрет на сделки по ценным бумагам;
- отказ в предоставлении виз;
- лишение государственных наград Украины и т. д.
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