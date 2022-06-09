Все политическое руководство рф и все главные вузы россии попали под украинские санкции

19:26 09 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против россии.
"Ввести в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
В санкционном списке политиков - 35 человек. Под первым номером значится президент рф владимир путин. Кроме путина санкции введены против его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны россии Сергея Шойгу, глава МИД рф Сергей Лавров, вице-премьеров Белоусова и Голиковой, Хуснуллин, Колокольцев.

Кроме того, в санкционный список включены 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ, СПбГУ.

Санкции введены бессрочно, они предполагают:
  • блокирование активов и имущества;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и т. д.