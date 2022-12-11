Все действия Украины являются реакцией на российскую агрессию - ФРГ

Федеральное правительство Германии пологает, что российские военные объекты, которые несут угрозу украинскому государству, являются законными целями для Вооруженных сил Украины.
Об этом заявила представитель пресс-службы немецкого правительства Кристине Гоффманн на брифинге в пятницу, 9 декабря.
Об этом заявила представитель пресс-службы немецкого правительства Кристине Гоффманн на брифинге в пятницу, 9 декабря.
/>Германия считает, что все действия Украины являются реакцией на российскую агрессию.
Она добавила, что право на самозащиту зафиксировано ст. 51 Хартии ООН. Украина является государством, на которое совершено нападение.
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