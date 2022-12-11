Все действия Украины являются реакцией на российскую агрессию - ФРГ

17:54 09 декабря Киев, Украина

Федеральное правительство Германии пологает, что российские военные объекты, которые несут угрозу украинскому государству, являются законными целями для Вооруженных сил Украины.



Об этом заявила представитель пресс-службы немецкого правительства Кристине Гоффманн на брифинге в пятницу, 9 декабря.

"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным. (…) Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории с территории россии", - отметила она.



/>Германия считает, что все действия Украины являются реакцией на российскую агрессию.

"Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это вне территории своего государства", - подчеркнула представительница правительства ФРГ.



Она добавила, что право на самозащиту зафиксировано ст. 51 Хартии ООН. Украина является государством, на которое совершено нападение.