Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО - Столтенберг

Все члены Североатлантического союза согласились, что Украина станет членом НАТО. Кроме того, сейчас союзники должны предотвратить использование россией зимы как оружия войны.
Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 11 октября.
По словам Столтенберга, ВСУ превысили все ожидания и отбили 50% территории, захваченной россией с февраля прошлого года. Он добавил, что россия стала гораздо слабее в военном плане, экономическом и изолированно политически, но нет никаких признаков, что президент рф отказался от своих амбиций. Напротив, россия увеличила атаки на критическую национальную инфраструктуру, а также снова готовится использовать зиму, как оружие войны.
По словам Столтенберга, ВСУ превысили все ожидания и отбили 50% территории, захваченной россией с февраля прошлого года. Он добавил, что россия стала гораздо слабее в военном плане, экономическом и изолированно политически, но нет никаких признаков, что президент рф отказался от своих амбиций. Напротив, россия увеличила атаки на критическую национальную инфраструктуру, а также снова готовится использовать зиму, как оружие войны.
Он пояснил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, в первую очередь, сняли потребность в ПДЧ (Плане действий по членству) и ввели программу для достижения полной оперативной совместимости украинских Вооруженных Сил с силами Альянса.
На пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО в формате Рамштайн Столтенберг сказал, что союзники встречаются, чтобы мобилизовать больше поддержки для Украины.
Он добавил, что сейчас очевидно, что президент рф владимир путин снова готовится использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Это, по его словам, нужно предотвратить это. И с более совершенными и усиленными возможностями противовоздушной обороны можно добиться значительных успехов.
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