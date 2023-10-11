Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО - Столтенберг

13:37 11 октября Киев, Украина

Все члены Североатлантического союза согласились, что Украина станет членом НАТО . Кроме того, сейчас союзники должны предотвратить использование россией зимы как оружия войны.





По словам Столтенберга, ВСУ превысили все ожидания и отбили 50% территории, захваченной россией с февраля прошлого года. Он добавил, что россия стала гораздо слабее в военном плане, экономическом и изолированно политически, но нет никаких признаков, что президент рф отказался от своих амбиций. Напротив, россия увеличила атаки на критическую национальную инфраструктуру, а также снова готовится использовать зиму, как оружие войны. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 11 октября.По словам Столтенберга, ВСУ превысили все ожидания и отбили 50% территории, захваченной россией с февраля прошлого года. Он добавил, что россия стала гораздо слабее в военном плане, экономическом и изолированно политически, но нет никаких признаков, что президент рф отказался от своих амбиций. Напротив, россия увеличила атаки на критическую национальную инфраструктуру, а также снова готовится использовать зиму, как оружие войны.

“Мы должны поднимать наши ставки тоже и давать дальнейший поток оружия и боеприпасов Украине. Чем крепче будет Украина на поле боя, тем крепче будет позиция Украины за столом переговоров. Мы должны сделать все, чтобы история себя не повторяла, поэтому все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО", – сказал Столтенберг.

Он пояснил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, в первую очередь, сняли потребность в ПДЧ (Плане действий по членству) и ввели программу для достижения полной оперативной совместимости украинских Вооруженных Сил с силами Альянса.

"Кроме того, Совет НАТО-Украина означает, что мы сидим за одним столом как равные. Ваша борьба, Владимир, это наша борьба. Ваша безопасность – наша безопасность, ваши ценности – наши ценности", – сказал Генсек НАТО.

На пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО в формате Рамштайн Столтенберг сказал, что союзники встречаются, чтобы мобилизовать больше поддержки для Украины.

"Речь идет о противовоздушной обороне, об артиллерии, о боеприпасах. И я приветствую новое заявление, которое мы услышали от Румынии, а также от Германии, и я ожидаю, что больше союзников по НАТО сделают дальнейшие заявления сегодня о большей поддержке Украины, потому что нам нужно продолжать и усиливать ее поддержку", - сказал Генсек НАТО.

Он добавил, что сейчас очевидно, что президент рф владимир путин снова готовится использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Это, по его словам, нужно предотвратить это. И с более совершенными и усиленными возможностями противовоздушной обороны можно добиться значительных успехов.