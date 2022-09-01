Воздушные силы ВСУ за сутки ударили по 15 позициям российских оккупантов

За минувшие сутки бойцы из воздушных сил ВСУ совершили более 15 групповых авиаударов по позициям россиян на разных направлениях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В частности, украинские истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.
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