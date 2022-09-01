Воздушные силы ВСУ за сутки ударили по 15 позициям российских оккупантов

14:39 30 августа Киев, Украина

За минувшие сутки бойцы из воздушных сил ВСУ совершили более 15 групповых авиаударов по позициям россиян на разных направлениях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Авиация Воздушных сил совершила более 15 групповых авиационных ударов по позициям оккупационных войск в разных направлениях",- говорится в сообщении.

В частности, украинские истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.