ВС ВСУ уничтожили 12 из 12 "Шахедов", запущенных россией

11:45 11 сентября Киев, Украина

В ночь с 11 на 12 сентября 2023 года, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) уничтожили 12 из 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Шахед", запущенных россией в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.



Эту информацию сообищили Воздушные Силы ВСУ и Юрий Игнат, спикер командования Воздушных Сил ВСУ, в ходе национального телемарафона.



В течение указанной ночи враг атаковал ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления, а именно из районов Ейска и Приморско-Ахтарска. В ответ на эти угрозы, ВСУ активировали зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию и мобильные огневые группы.



По результатам координированных действий Воздушных сил и других компонентов украинских вооруженных сил, включая противовоздушную оборону, было уничтожено 12 БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.



Кроме того, вражеские силы применили тактическую авиацию в Днепропетровской области, выпустив ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолетов Су-34 и Су-35. По предварительным данным, не было потерь со стороны ВСУ, но информация по этому вопросу продолжает уточняться.



Представитель командования Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, информировал о сбитых дронах в регионе Сумщины, и сообщал, что большинство ракет, выпущенных врагом, не достигли своих целей.