ВС ВСУ сбили все запущенные ночью рф БПЛА

08:37 26 января Киев, Украина

В ночь на четверг, 26 января, российские агрессоры запустили 24 дрона-камикадзе. Все они были сбиты. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.



Отмечается, что пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда".

"Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования Центр.