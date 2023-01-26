ВС ВСУ сбили все запущенные ночью рф БПЛА

В ночь на четверг, 26 января, российские агрессоры запустили 24 дрона-камикадзе. Все они были сбиты. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Отмечается, что пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда".
Отмечается, что пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда".
Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования Центр.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии