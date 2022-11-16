ВС ВСУ проанализировали количество ракет, выпущенных россией

12:38 16 ноября Киев, Украина

15 ноября агрессор выпустил по Украине 96 крылатых ракет, авиационных ракет, ударных дронов Shahed и других беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Украины.
 
"По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96-ю крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10"",- отметили в ведомстве.
 
Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".