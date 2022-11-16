ВС ВСУ проанализировали количество ракет, выпущенных россией

15 ноября агрессор выпустил по Украине 96 крылатых ракет, авиационных ракет, ударных дронов Shahed и других беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил Украины.
Сообщается, что противовоздушная оборона Украины во вторник сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 дронов Shahed-136/131, один БпЛА "Орион" и один "Орлан-10".
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