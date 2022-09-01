ВС Украины обманом заставили военных рф стрелять по деревянным "HIMARS" - СМИ

16:20 30 августа Киев, Украина

Украина создала ложные цели, похожие на HIMARS и ввела в заблуждение военнослужащих рф.

Россияне тратили дорогостоящие крылатые ракеты большой дальности ради поражения этих псевдоцелей. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на доказательства в виде фотографий.



Ложные РСЗО сделаны из дерева. Однако из-за объектива российских беспилотников их невозможно отличить от настоящей артиллерийской батареи.

"Когда БпЛА видят эту батарею, она похожа на VIP-мишень", - рассказал украинский чиновник.





Использование фейковых ракетных систем как приманки, о котором ранее не сообщалось - одна из многих асимметричных тактик, к которым прибегли



Уничтожение деревянных копий объясняет частично почему россияне уверяли, что они "уничтожили HIMARS". Однако названное Кремлем количество "пораженных" целей не соответствует фактическому числу этих РСЗО, которыми располагает Украина. За несколько недель ложные РСЗО взяли на себя не менее 10 крылатых ракет типа Калибр, - отметил другой чиновник.Использование фейковых ракетных систем как приманки, о котором ранее не сообщалось - одна из многих асимметричных тактик, к которым прибегли ВСУ Уничтожение деревянных копий объясняет частично почему россияне уверяли, что они "уничтожили HIMARS". Однако названное Кремлем количество "пораженных" целей не соответствует фактическому числу этих РСЗО, которыми располагает Украина.

"Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы отправили", - отметил один из дипломатов США.

Отметим, что тактика маскировки оружия с целью обмана использовалась и ранее. В частности, россияне закупали надувную имитацию Миг-31. Югославские силы Слободана Милошевича использовали макеты танков и ложные мишени против сил НАТО во время войны в Косово.