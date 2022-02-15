ВР запретит продажу электронных сигарет несовершеннолетним

15:45 29 Сентябрь Киев, Украина

Верховная Рада введет запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах гражданам, не достигшим совершеннолетия.

Соответствующее решение поддержали 272 народных депутатов Украины.



/>Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство в части усиления административной ответственности, установление запрета продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.



Так, за продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для них предусматривается штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов граждан. Такой же штраф предусматривается за торговлю пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками, электронными сигаретами с рук.



Также предполагается, что на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, курение табачных изделий, употребление электронных сигарет.



Напомним, Кабинет Министров Украины инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине.