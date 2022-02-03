ВРУ: Украина признает право Израиля на самооборону
12:50 13 Май Киев, Украина
Украинские парламентарии призывают Израиль и Пакистан
к мирному урегулированию возникшего между их странами конфликта.
Об этом сообщает пресс-служба парламента в четверг, 13 мая.
"В Украине с глубоким беспокойством наблюдают за продолжающимся последние дни обострением палестино-израильского противостояния, которое уже привело к многочисленным человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля, а также удары ЦАХАЛа в ответ продолжаются уже третьи сутки", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Украина, которая также страдает от вооруженного конфликта, развязанного Россией, как никто понимает боль от человеческих потерь и разрушений.
"Признавая право Израиля на самооборону, мы призываем безотлагательно принять все возможные меры для деэскалации насилия. Нет ничего важнее жизни человека, поэтому стоит приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и предупредить новые жертвы среди гражданского населения", – указано в заявлении народных депутатов.
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