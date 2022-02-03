ВРУ: Украина признает право Израиля на самооборону

12:50 13 Май Киев, Украина

Украинские парламентарии призывают Израиль и Пакистан к мирному урегулированию возникшего между их странами конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в четверг, 13 мая.

"В Украине с глубоким беспокойством наблюдают за продолжающимся последние дни обострением палестино-израильского противостояния, которое уже привело к многочисленным человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля, а также удары ЦАХАЛа в ответ продолжаются уже третьи сутки", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина, которая также страдает от вооруженного конфликта, развязанного Россией, как никто понимает боль от человеческих потерь и разрушений.