ВРУ рассмотрит закон О СМИ уже в мае

06:40 10 Май Киев, Украина

Сроки принятия законопроекта О медиа слишком затянуты, поэтому к концу текущего месяца он в срочном порядке будет внесен на голосование в ВРУ.
 
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в воскресенье, 9 мая.

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца - ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - уточнил министр.

При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.
"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. <...> Закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке", - сказал Ткаченко.
По мнению члена правительства, украинские медиа нуждаются в регулировании.
"Все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром", - подчеркнул Ткаченко.
Напомним, 85% редакторов украинских СМИ не поддерживают закон О медиа в нынешней редакции, 6% - поддерживают, а 9% - либо воздерживаются от поддержки, либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу.