ВРУ рассмотрит закон О СМИ уже в мае

06:40 10 Май Киев, Украина

Сроки принятия законопроекта О медиа слишком затянуты, поэтому к концу текущего месяца он в срочном порядке будет внесен на голосование в ВРУ.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в воскресенье, 9 мая.



"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца - ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - уточнил министр.



При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ , он уже немного отстает от реалий. <...> Закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке", - сказал Ткаченко.

По мнению члена правительства, украинские медиа нуждаются в регулировании.

"Все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 85% редакторов украинских СМИ не поддерживают закон О медиа в нынешней редакции, 6% - поддерживают, а 9% - либо воздерживаются от поддержки, либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу.