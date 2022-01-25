ВРУ рассмотрит закон О СМИ уже в мае

Сроки принятия законопроекта О медиа слишком затянуты, поэтому к концу текущего месяца он в срочном порядке будет внесен на голосование в ВРУ.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в воскресенье, 9 мая.
"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца - ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - уточнил министр.
При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.
"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца - ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью", - уточнил министр.
При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.
По мнению члена правительства, украинские медиа нуждаются в регулировании.
Напомним, 85% редакторов украинских СМИ не поддерживают закон О медиа в нынешней редакции, 6% - поддерживают, а 9% - либо воздерживаются от поддержки, либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу.
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