ВРУ приняла поправки к закону о продаже лекарственных средств

12:45 17 Ноябрь Киев, Украина

Рада приняла поправки к законопроекту о продаже лекарственных средств детям. Сам закон был принят еще в июне текущего года.

Согласно поправкам, будут внесены изменения в админнарушения, которые подразумевают введение штрафов за продажу лекарств без рецепта врача и продажу детям до 14 лет (включая интернет-продажи).

При первом нарушении штраф составит от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в денежном эквиваленте составляет от 850 до 1700 грн. При повторном нарушении в течение года наказание составит от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - это от 1700 до 3400 грн.

Реализация лекарственных средств детям до 14 лет через интернет влечет за собой штраф в размере 200–300 необлагаемых налогом минимумов (3400–5100 грн), повторное нарушение – штраф в размере 300–400 необлагаемых налогом минимумов (5100–6800 грн).

Напомним, рассматриваемый депутатами закон был принят после того, как две несовершеннолетние школьницы приобрели в аптеке таблетированное лекарство и выпили его в большом количестве, после чего одна из девочек скончалась.