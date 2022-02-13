ВРУ обновит законодательство по НАБУ

Сегодня в первом чтении большинством голосов был принят новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро.
Закон №5459-1 определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.
Определены особенности порядка взаимодействия бюро с Кабмином, центральными органами исполнительной власти, чтобы исключить вмешательство правительства в деятельность НАБУ.
Также законопроект предусматривает полномочия Кабмина по назначению и увольнению директора НАБУ.
Согласно документу, конкурсный отбор на должность директора бюро организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек. Из них трех человек определяет Кабмин и три человека определяются правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.
Также предусмотрено, что внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ проводит комиссия в составе трех лиц, определенных правительством на основании предложений партнеров.
Документ устраняет правовую неопределенность правового статуса лица, занимающего должность директора НАБУ, которая возникла в связи с решением Конституционного суда.
Предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора бюро, продолжает осуществлять все полномочия до момента назначения нового главы НАБУ по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности.
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