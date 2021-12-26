ВР на следующей неделе проведет четыре внеочередных заседания

Верховная Рада на следующей неделе проведет не только плановые пленарные заседания, но и внеочередные.
Два дополнительных заседания инициировала коалиция, одно - оппозиция. На четвертом рассмотрят кадровые вопросы Кабмина.
Два дополнительных заседания инициировала коалиция, одно - оппозиция. На четвертом рассмотрят кадровые вопросы Кабмина.
Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк в Телеграм.
Депутат уточнил, что на вторник и четверг заседания проведут по повестке от коалиции. Всего могут рассмотреть 31 законопроект.
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