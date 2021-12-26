ВР на следующей неделе проведет четыре внеочередных заседания

16:08 23 Апрель Киев, Украина

Верховная Рада на следующей неделе проведет не только плановые пленарные заседания, но и внеочередные.



Два дополнительных заседания инициировала коалиция, одно - оппозиция. На четвертом рассмотрят кадровые вопросы Кабмина.





Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк в Телеграм.

"В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом внеочередные заседания. В общем, снова вторник и четверг так точно Рада закроется ближе к 21:00. Как минимум, уже известно про четыре внеочередных заседания на этой неделе", - сообщил он.

Депутат уточнил, что на вторник и четверг заседания проведут по повестке от коалиции. Всего могут рассмотреть 31 законопроект.