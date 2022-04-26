Вражеские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС

Еще две российские крылатые ракеты пролетели над украинской АЭС - «Энергоатом»
Сегодня в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья.
Позже в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет.
Ядерный терроризм со стороны России усиливается.
Позже в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет.
Ядерный терроризм со стороны России усиливается.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.
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