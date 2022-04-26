Вражеские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС

09:40 26 апреля Киев, Украина

Еще две российские крылатые ракеты пролетели над украинской АЭС - «Энергоатом»

Сегодня в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья.



Позже в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет.



Ядерный терроризм со стороны России усиливается.

«Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру», — заявляют в «Энергоатоме».

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.