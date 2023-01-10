Врагу удалось временно занять территории, но ввести адекватную политику – нет

Во временную оккупацию врагом частично попала, среди прочих, Запорожская область. Команда KibOrg исследовала политическую деятельность самопровозглашенной власти на оккупированных территориях.



Один из главных героев, именем которого подписан ряд документов, – «председатель Акимовской поселковой администрации» – Зубарев Максим Юрьевич. Интересная, но, к сожалению, фейковая история случилась с Зубаревым 14 ноября. Тогда по интернету распространилась информация о гибели коллаборанта от неустановленного взрывного устройства, заложенного в его авто. Вопреки сообщениям о смерти Зубарева, размещенным на его странице в фейсбуке, и подтверждением других коллаборантов, он оказался жив. После освобождения оккупированных территорий украинской армией предателю Зубареву придется либо ехать вместе с российским цирком, либо заранее возобновлять публикации о собственной гибели.





Имена других участников оккупационного самоуправления тоже не будут забыты. Приводим контактные данные лиц, занимающих должности руководителей на временно захваченных территориях.







В июне оккупанты пытались притвориться, что «пришли с добром» на «освобожденные территории» и обещали материальную помощь незащищенным слоям населения в размере 10 тысяч рублей. В то же время от согласившихся на соглашение жителей области они требовали принять российское гражданство или предоставить свои паспортные данные и письменные заявления. Мы нашли список граждан, которые в обмен на деньги предоставили оккупантам личную информацию. Русской «щедрости» хватило всего на два месяца. В августе «Главы военно-гражданских администраций районов Запорожской области» получили распоряжение о «приостановлении» предоставления социальной выплаты.23-27 сентября захватчики проводили «референдумы» на временно оккупированных украинских территориях по вхождению в состав россии. По итогам псевдореферендума оккупационные «власти» сообщили, что 93,11% избирателей проголосовали «за».Однако правдивость и объективность опроса сомнительны. Об этом свидетельствуют документы под названием «Списки агитаторов», полученные с компьютеров кафиров и коллаборантов.Кроме того, мы нашли списки комиссии избирательных участков Акимовского района.Приводим распоряжение о назначении человека, также ответственного за проведение «референдума» в Акимовке.30 ноября «глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области» издал распоряжение о предоставлении жилья военнослужащим. «Председатели администраций» должны были известить о жилых домах, квартирах, пансионатах, базах отдыха и других помещениях, где размещались россияне. Все же «специальная военная операция» по воображению россиян никуда не бежит, а пока в Украине, хотя на базах отдыха побывать смогут.Интересным представляется документ о размещении военных в Акимовке на первое декабря. 77 локаций, среди которых детские сады, школы и жилые дома. Когда адреса попадут к украинским партизанам, скрываться российским военным нужно будет более тщательно.Заботу о жителях оккупированных территорий Запорожской области россиян беспокоило меньше, чем размещение армии в учебных заведениях. «Еженедельный отчет службы по делам детей» содержит итоги выполненной за неделю работы. Кроме «профилактических бесед» речь идет о раздаче хлеба в количестве 100 штук семьям с детьми-инвалидами и детям, которые находятся на попечении. Все как в старые советские времена – «хлеб всему голова».О Советском Союзе в «Администрации Акимовского сельского поселения» не забыли.В декабрьских планах в полученных командой KibOrg файлах приведены мероприятия, которые будут проводить оккупанты. И день празднования СССР входит в планы даже не один – культурная программа предусматривает выставку в честь столетия основания союза, а в канун Нового года еще и театрализованный концерт. Если в расположении россиян к СССР сомневаться не стоит, то другие меры вызывают оговорку. Не понятно, чему могут научить оккупанты на литературном часе «Передай добро по кругу» и милосердию «Вам дарим добро и радость».В сентябре захватчики тоже проводили «театрализованное представление». «Председатель администрации Акимовского сельского поселения» Максим Зубарев приглашал якимовцев к участию в митинге «Я русский!». Однако несколько противоречит свободе выбора примечание со восклицательным знаком об обязательной явке.Украинцы, на чьих землях оккупанты разыграют спектакль, смотреть его не стали. В списке пустых домов из Шелюговского сельского совета Акимовского района отмечается, что большинство жителей покинули дома, чтобы переехать на территории, подконтрольные Украине.Цирк, который россияне привыкли устраивать в рф, украинцам не нравится. Постановительные мероприятия, референдумы и митинги не подходят свободному и честному украинскому духу. Решившие обратиться к врагу, за десятью тысячами рублей, понесут ответственность. Вместо этого оккупанты уже скоро распрощаются с базами отдыха и занявшими для проживания пансионатами и вернутся в россию.