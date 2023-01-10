Врагу удалось временно занять территории, но ввести адекватную политику – нет

Во временную оккупацию врагом частично попала, среди прочих, Запорожская область. Команда KibOrg исследовала политическую деятельность самопровозглашенной власти на оккупированных территориях.
Один из главных героев, именем которого подписан ряд документов, – «председатель Акимовской поселковой администрации» – Зубарев Максим Юрьевич. Интересная, но, к сожалению, фейковая история случилась с Зубаревым 14 ноября. Тогда по интернету распространилась информация о гибели коллаборанта от неустановленного взрывного устройства, заложенного в его авто. Вопреки сообщениям о смерти Зубарева, размещенным на его странице в фейсбуке, и подтверждением других коллаборантов, он оказался жив. После освобождения оккупированных территорий украинской армией предателю Зубареву придется либо ехать вместе с российским цирком, либо заранее возобновлять публикации о собственной гибели.
Имена других участников оккупационного самоуправления тоже не будут забыты. Приводим контактные данные лиц, занимающих должности руководителей на временно захваченных территориях.
Один из главных героев, именем которого подписан ряд документов, – «председатель Акимовской поселковой администрации» – Зубарев Максим Юрьевич. Интересная, но, к сожалению, фейковая история случилась с Зубаревым 14 ноября. Тогда по интернету распространилась информация о гибели коллаборанта от неустановленного взрывного устройства, заложенного в его авто. Вопреки сообщениям о смерти Зубарева, размещенным на его странице в фейсбуке, и подтверждением других коллаборантов, он оказался жив. После освобождения оккупированных территорий украинской армией предателю Зубареву придется либо ехать вместе с российским цирком, либо заранее возобновлять публикации о собственной гибели.
Имена других участников оккупационного самоуправления тоже не будут забыты. Приводим контактные данные лиц, занимающих должности руководителей на временно захваченных территориях.
В июне оккупанты пытались притвориться, что «пришли с добром» на «освобожденные территории» и обещали материальную помощь незащищенным слоям населения в размере 10 тысяч рублей. В то же время от согласившихся на соглашение жителей области они требовали принять российское гражданство или предоставить свои паспортные данные и письменные заявления. Мы нашли список граждан, которые в обмен на деньги предоставили оккупантам личную информацию. Русской «щедрости» хватило всего на два месяца. В августе «Главы военно-гражданских администраций районов Запорожской области» получили распоряжение о «приостановлении» предоставления социальной выплаты.
23-27 сентября захватчики проводили «референдумы» на временно оккупированных украинских территориях по вхождению в состав россии. По итогам псевдореферендума оккупационные «власти» сообщили, что 93,11% избирателей проголосовали «за».
Однако правдивость и объективность опроса сомнительны. Об этом свидетельствуют документы под названием «Списки агитаторов», полученные с компьютеров кафиров и коллаборантов.
Кроме того, мы нашли списки комиссии избирательных участков Акимовского района.
Приводим распоряжение о назначении человека, также ответственного за проведение «референдума» в Акимовке.
30 ноября «глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Запорожской области» издал распоряжение о предоставлении жилья военнослужащим. «Председатели администраций» должны были известить о жилых домах, квартирах, пансионатах, базах отдыха и других помещениях, где размещались россияне. Все же «специальная военная операция» по воображению россиян никуда не бежит, а пока в Украине, хотя на базах отдыха побывать смогут.
Интересным представляется документ о размещении военных в Акимовке на первое декабря. 77 локаций, среди которых детские сады, школы и жилые дома. Когда адреса попадут к украинским партизанам, скрываться российским военным нужно будет более тщательно.
Заботу о жителях оккупированных территорий Запорожской области россиян беспокоило меньше, чем размещение армии в учебных заведениях. «Еженедельный отчет службы по делам детей» содержит итоги выполненной за неделю работы. Кроме «профилактических бесед» речь идет о раздаче хлеба в количестве 100 штук семьям с детьми-инвалидами и детям, которые находятся на попечении. Все как в старые советские времена – «хлеб всему голова».
О Советском Союзе в «Администрации Акимовского сельского поселения» не забыли.
В декабрьских планах в полученных командой KibOrg файлах приведены мероприятия, которые будут проводить оккупанты. И день празднования СССР входит в планы даже не один – культурная программа предусматривает выставку в честь столетия основания союза, а в канун Нового года еще и театрализованный концерт. Если в расположении россиян к СССР сомневаться не стоит, то другие меры вызывают оговорку. Не понятно, чему могут научить оккупанты на литературном часе «Передай добро по кругу» и милосердию «Вам дарим добро и радость».
В сентябре захватчики тоже проводили «театрализованное представление». «Председатель администрации Акимовского сельского поселения» Максим Зубарев приглашал якимовцев к участию в митинге «Я русский!». Однако несколько противоречит свободе выбора примечание со восклицательным знаком об обязательной явке.
Украинцы, на чьих землях оккупанты разыграют спектакль, смотреть его не стали. В списке пустых домов из Шелюговского сельского совета Акимовского района отмечается, что большинство жителей покинули дома, чтобы переехать на территории, подконтрольные Украине.
Цирк, который россияне привыкли устраивать в рф, украинцам не нравится. Постановительные мероприятия, референдумы и митинги не подходят свободному и честному украинскому духу. Решившие обратиться к врагу, за десятью тысячами рублей, понесут ответственность. Вместо этого оккупанты уже скоро распрощаются с базами отдыха и занявшими для проживания пансионатами и вернутся в россию.
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