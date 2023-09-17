Враг укрепляет оборону стратегически важного города Токмак - разведка

10:58 17 сентября Киев, Украина

Командование российских войск вынуждено признать, что выстроенные ими линии укреплений не смогли помешать украинским воинам продвигаться и освобождать оккупированные земли. Поэтому, как сообщает британская разведка, оккупанты укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.

Отмечается, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления, а также роют новые окопы в районе, который содержит 58-я общевойсковая армия рф.

"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны россии", – говорится в сообщении Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о все большем беспокойстве рф тактическим проникновением украинских войск через первую основную линию обороны на севере Запорожской области.

Напомним, в МОУ рассказали об успехах под Бахмутом и Вербовым.

Как сообщалось, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны успешно отразили 13 атак рф в районе Клищиевки. В районе Марьинки россияне предприняли 11 неудачных попыток вытеснить ВСУ.