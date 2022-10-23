Враг спешно покидает Херсонщину, - заявили в Генштабе ВСУ

Российские захватчики бегут из населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке в субботу, 22 октября.
В частности, противник полностью покинул села Чаривне и Чкалово, а из города Берислав эвакуированы офицеры и медперсонал.
Отмечается, что при этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей.
Кроме того, увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.
Вместе с тем, продолжается практика размещения врагов в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.
Напомним, российские войска, убегая от наступления ВСУ в Херсонской области, прикрываются гражданским населением – объявили эвакуацию и создают ажиотаж.
А накануне в Херсоне отключили все лифты. Коллаборанты объясняют это якобы как средство предосторожности перед "грядущим обстрелом ВСУ".
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