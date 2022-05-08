Враг продолжает ожесточенные бои на востоке. Сводка Генштаба

09:10 08 мая Киев, Украина

Стремясь достичь хоть каких-то результатов к 9 мая, враг не прекращает ожесточенные бои на востоке. Россия продолжает наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении в результате штурма российские оккупанты захватили северную окраину Шандриголово в Донецкой области, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 8 мая.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается восстановить наступление в направлении Новомихайловки.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танков враг производит штурм. Продолжается подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск РФ на этом направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении для обнаружения позиций ВСУ противник применял беспилотник Орлан-10.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности Повна.

На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район боевых действий, ведение разведки и огневой поддержки на Приморском направлении.

Определенные подразделения ВС РФ продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на том, чтобы не допустить продвижение украинских войск в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова.

Враг производил артобстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм - Барвинково и Изюм - Славянск. Для усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35 общевойсковой армии в определенные районы. Обстреливал позиции ВСУ из артиллерии.

Для уточнения положения украинских войск враг продолжал воздушную разведку в районах Изюма и Каменки.

ВСУ поразили один вертолет Ми-28Н, семь дронов Орлан, два дрона Форпост и две крылатые ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей отражены девять атак врага, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники противника.