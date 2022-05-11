Враг продолжает нести потери: сводка Генштаба на вечер 11 мая

19:01 11 мая Киев, Украина

Оперативная информация на вечер 77-го дня героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.



▪️ На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводится собрание с привлечением военнообязанных запаса.

Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

▪️ На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и опрокидывания их на другие направления, подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.

В Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне ▪️противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию подконтрольную Украине российскими оккупантами запрещен.

▪️ На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

▪️ На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

▪️ На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел.

▪️ В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

▪️ На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Проводит инженерное оборудование передовых позиций.

▪️ В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и ведение разведки Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

▪️ Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".