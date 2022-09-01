Враг перегруппировывается на Запорожском направлении с целью наступления - Генштаб

09:25 31 августа Киев, Украина

Российские агрессоры осуществляют перегруппировку войск для наступления в Запорожской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются ожесточенные бои

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в среду, 31 августа.