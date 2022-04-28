Враг наращивает темпы наступательной операции - Генштаб ВСУ

Начались шестьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины.
О ситуации на фронтах по состоянию на утро 28 апреля сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
О ситуации на фронтах по состоянию на утро 28 апреля сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено. Путем содержания соответствующего комплекта войск, враг пытается обеспечить содержание резервов Вооруженных Сил Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.
- На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову.
- Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка-Новая Дмитровка и Андреевка-Большая Камышеваха.
С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.
- На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.
- Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.
- На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.
- На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние.
- На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское-Великая Новоселка и Любимовка-Зеленое Поле.
- На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения перегруппирования наших войск на другие направления.
- Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.
- На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон-Николаев и Херсон-Кривой Рог.
Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.
За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.
Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.
В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.
За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.
Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.
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