Враг нанес 150 ударов по Запорожской области, ранена женщина - ОВА

11:35 14 октября Киев, Украина

За минувшие сутки враг совершил 150 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. В результате есть разрушения инфраструктуры и жилищ, а также ранение получила одна женщина. Об этом 14 октября сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 137 артобстрелов пришлись по территории Новояковловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Работино, Левадного, Полтавки, Малиновки, Плавней, Лобкового, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

В результате артобстрела Гуляйполя ранения получила 62-летняя женщина.

Также россияне нанесли авиаудар по Новоданиловке, совершили 5 атак с применением БпЛА по Красному, Орехову и Новоандреевке, а также 7 раз обстреляли из РСЗО Новояковловку, Работино и Малую Токмачку.

Отмечается, что в ОВА поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, войска рф сегодня утром обстреляли Берислав, погибла женщина.