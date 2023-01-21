Враг активизировал разведку дронами – следует ожидать новые ракетные удары

12:22 21 января Киев, Украина

Войска рф активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов, - заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне проводят разведку достаточно системно.

"Мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - отметила Гуменюк.

По ее словам, большинство внимания дронов сконцентрировано на объектах инфрастуктуры, а также военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов".

Также Гуменюк сообщила, что на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести, поскольку подлодка зашла в пункт базирования.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем в 36 Калибров, которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому (обстрелу - ред.), как и мы готовы (к отражению - ред.), - заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Напомним, ВСУ за сутки отразили 12 атак врага.