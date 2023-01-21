Враг активизировал разведку дронами – следует ожидать новые ракетные удары

Войска рф активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов, - заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, россияне проводят разведку достаточно системно.
По ее словам, большинство внимания дронов сконцентрировано на объектах инфрастуктуры, а также военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов".
Также Гуменюк сообщила, что на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести, поскольку подлодка зашла в пункт базирования.
Напомним, ВСУ за сутки отразили 12 атак врага.
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