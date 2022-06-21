ВР введет мораторий на повышение тарифов на газ и теплоснабжение

13:03 21 июня Киев, Украина

Верховная Рада на заседании во вторник, 21 июня, 229 голосами поддержала в первом чтении правительственный законопроект №7427, которым введут мораторий на повышение тарифов на газ и теплоснабжение.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.



Закон предполагает привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов.



Действие моратория продлится до конца военного положения и в течение полугода после его отмены.