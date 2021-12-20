ВР временно снизила НДС на билеты на спортивные мероприятия

20:15 17 Декабрь Киев, Украина





Как отмечают авторы инициативы, из-за эпидемии COVID-19 все спортивные соревнования в Украине были отменены или перенесены, тренировки прекратились, а сфера спорта осталась практически без прибыли. Верховная Рада Украины до 2024 году снизила ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 7 процентов для билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня, которые проходят в Украине. Соответствующее решение в пятницу поддержали 287 народных депутатов.Как отмечают авторы инициативы, из-за эпидемии COVID-19 все спортивные соревнования в Украине были отменены или перенесены, тренировки прекратились, а сфера спорта осталась практически без прибыли.

"Только сейчас в условиях адаптивного карантина возобновляется проведение соревнований, поэтому спорт в такое трудное время нуждается в прямой господдержке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Продажа билетов на спортивные мероприятия – это одна из частей финансирования спортивных организаций, которая иногда составляет львиную долю ее бюджета, подчеркивают авторы проекта. Поэтому, по их мнению, самое временное снижение НДС для билетов поможет стимулировать спрос на них. Если закон о налоговых льготах подпишет президент, цена на спортивные билеты должна снизиться на 12 процентов.