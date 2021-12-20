ВР внесла постановление о назначении вице-премьера ОПК

14:41 10 Июль Киев, Украина

В пятницу, 10 июля, Верховная Рада зарегистрировала документ, о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), на рассмотрение профильного комитета.

Документ зарегистрирован Он направлен на рассмотрение профильного комитета. Внес кандидатуру Олега Уруского на пост вице-премьера и премьера по вопросам ОПК премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Что известно об Олеге Уруском?

/>Олег Уруский является доктором технических наук, профессором, а также автором и соавтором десятков научных трудов. Он - лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, а также академик Международной академии аэронавтики.

Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Был руководителем подразделения аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Был учредителем многих компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С апреля 2020 года Уруский занимает должность директора инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing. С апреля 2020 года Уруский занимает должность директора инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.



Компания Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.



Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.



В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.





