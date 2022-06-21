ВР вернула пошлины и НДС на ввозимые в Украину товары

Верхованя Рада на заседании во вторник, 21 июня, проголосовала за возвращение пошлины и НДС на ввозимые в страну товары, отмененные из-за войны.
Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, решение поддержали 234 депутата.
Решение включает возврат пошлин на ввозимые в Украину автомобили и вступит в силу с 1 июля.
Закон возобновляет налогообложение:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
При этом от уплаты сбора в Пенсионный фонд освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Отметим, с 9 апреля по 14 июня в Украину завезли 163 тысячи авто. Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн.
Отметим, с 9 апреля по 14 июня в Украину завезли 163 тысячи авто. Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн.
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