ВР вернула пошлины и НДС на ввозимые в Украину товары

13:55 21 июня Киев, Украина

Верхованя Рада на заседании во вторник, 21 июня, проголосовала за возвращение пошлины и НДС на ввозимые в страну товары, отмененные из-за войны.



Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, решение поддержали 234 депутата.



Решение включает возврат пошлин на ввозимые в Украину автомобили и вступит в силу с 1 июля.



Закон возобновляет налогообложение:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

При этом от уплаты сбора в Пенсионный фонд освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).



Отметим, с 9 апреля по 14 июня в Украину завезли 163 тысячи авто. Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн.