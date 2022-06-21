ВР вернула пошлины и НДС на ввозимые в Украину товары

13:55 21 июня Киев, Украина

Верхованя Рада на заседании во вторник, 21 июня, проголосовала за возвращение пошлины и НДС на ввозимые в страну товары, отмененные из-за войны.


Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, решение поддержали 234 депутата.

Решение включает возврат пошлин на ввозимые в Украину автомобили и вступит в силу с 1 июля.

Закон возобновляет налогообложение:
  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;
При этом от уплаты сбора в Пенсионный фонд освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Отметим, с 9 апреля по 14 июня в Украину завезли 163 тысячи авто. Общая сумма предоставленной льготы 17,8 млрд грн.