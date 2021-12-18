ВР упростила жизнь предпринимателям

19:58 14 Июль Киев, Украина

Во втором чтении был одобрен законопроект №2524 «О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей».





Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.



В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через



Также закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов. Об этом сообщает официальный сайт парламента 14 июля.Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет Также закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов.

Подчеркнем, в законе предлагали установить, что налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Однако при рассмотрении во втором чтении соответствующую учтенную правку поставили на подтверждение, ее поддержали лишь 206 нардепов. В связи с чем из документа убрали эту норму. Обязанность ведения книги в бумажном виде осталась.

Так, первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк отметил, проект №2524 приняли без ряда важных норм, которые "решили сбить некоторые коллеги по комитету".