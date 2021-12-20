ВР Украины призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом

Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала коллег из немецкого Бундестага признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
За постановление проголосовали 331 депутат, сообщили на сайте парламента.
За постановление проголосовали 331 депутат, сообщили на сайте парламента.
Еще летом 2019 Бундестаг призвали признать Голодомор геноцидом. Тогда соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, а профильный комитет немецкого парламента даже провел открытое заседание по этому поводу. Однако в дальнейшем процесс затормозился.
Одной из причин стала позиция МИД Германии, который отказывается называть Голодомор геноцидом, аргументируя это тем, что само понятие не было определено до 1951 года. Однако с такой позицией согласны не все политики.
В Германии, как отмечают журналисты DW, уже были случаи признания геноцидом произошедших до 1951-го событий. Речь идет о признании Бундестагом геноцидом племен гереро и нама в 1904-1908 годах в Намибии и массового уничтожения армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Важно, что в обоих случаях страна считает себя причастной к событиям.
В конце прошлого года немецкие депутаты говорили, что хотели бы посетить Украину, чтобы погрузиться в проблематику вопроса.
Напомним, что Верховная Рада в 2006 году приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", а через 10 лет парламент утвердил обращение в государства мира о признании Голодомора геноцидом. Социологические исследования свидетельствуют, что большинство украинцев считают именно так.
Одной из причин стала позиция МИД Германии, который отказывается называть Голодомор геноцидом, аргументируя это тем, что само понятие не было определено до 1951 года. Однако с такой позицией согласны не все политики.
В Германии, как отмечают журналисты DW, уже были случаи признания геноцидом произошедших до 1951-го событий. Речь идет о признании Бундестагом геноцидом племен гереро и нама в 1904-1908 годах в Намибии и массового уничтожения армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Важно, что в обоих случаях страна считает себя причастной к событиям.
В конце прошлого года немецкие депутаты говорили, что хотели бы посетить Украину, чтобы погрузиться в проблематику вопроса.
Напомним, что Верховная Рада в 2006 году приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", а через 10 лет парламент утвердил обращение в государства мира о признании Голодомора геноцидом. Социологические исследования свидетельствуют, что большинство украинцев считают именно так.
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