ВР Украины призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом

14:48 16 Декабрь Киев, Украина





За постановление проголосовали 331 депутат, сообщили на сайте парламента. Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала коллег из немецкого Бундестага признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.За постановление проголосовали 331 депутат, сообщили на сайте парламента.

"Верховная Рада должна высказать официальную и общую позицию украинского парламента, которую смогут услышать и рассмотреть немецкие парламентарии при принятии ими решения", - отмечают авторы проекта цель принятия документа.

Еще летом 2019 Бундестаг призвали признать Голодомор геноцидом. Тогда соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов, а профильный комитет немецкого парламента даже провел открытое заседание по этому поводу. Однако в дальнейшем процесс затормозился.



Одной из причин стала позиция МИД Германии, который отказывается называть Голодомор геноцидом, аргументируя это тем, что само понятие не было определено до 1951 года. Однако с такой позицией согласны не все политики.



В Германии, как отмечают журналисты DW, уже были случаи признания геноцидом произошедших до 1951-го событий. Речь идет о признании Бундестагом геноцидом племен гереро и нама в 1904-1908 годах в Намибии и массового уничтожения армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Важно, что в обоих случаях страна считает себя причастной к событиям.



В конце прошлого года немецкие депутаты говорили, что хотели бы посетить Украину, чтобы погрузиться в проблематику вопроса.



Напомним, что Верховная Рада в 2006 году приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", а через 10 лет парламент утвердил обращение в государства мира о признании Голодомора геноцидом. Социологические исследования свидетельствуют, что большинство украинцев считают именно так.