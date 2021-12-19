ВР сократила районы Украины

16:12 17 Июль Киев, Украина

Вопрос о сокращении районов Украины поднимался неоднократно, было внесено много предложений, изначально планировалось сократить количество районов до 129, позже говорилось об увеличении до 136.

В итоге на заседании Рады утвердили окончательное количество районов - 136. За постановление Кабмина №3650 «Об образовании и ликвидации районов», проголосовали 238 нардепов.

В частности, комитет предложил дополнительно создать такие девять районов: в Винницкой области - Жмеринский район, в Днепропетровской - Синельниковский, в Закарпатской - Раховский, в Ивано-Франковской - Верховинский, в Киевской - Вышгородский, в Одесской - Березовский район, в Херсонской - Бориславский и Скадовский районы, в Черниговской - Корюковский район.

Подробнее с проектом карт новых районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь (карта представлена без предложенных комитетом дополнительных 9 районов).

Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района.



Выборы депутатов райсоветов ликвидированных районов больше будут не проводиться. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах, прекращаются в день вступления полномочий депутатов, избранных на выборах в новых районах.



Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом новых районов. Местные выборы запланированы на 25 октября.



По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.

«Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся», - сказано в документе.

При этом ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей будет проведено по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины, отмечается в принятом постановлении.