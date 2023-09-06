ВР сняла Рустема Умерова с поста председателя Фонда государственного имущества - нардеп

18:23 04 сентября Киев, Украина

Комитет по экономическим вопросам Верховной Рады Украины сегодня, 4 сентября, одобрил решение о снятии с должности председателя Фонда государственного имущества, Рустема Умерова. Эту информацию предоставил народный депутат Ярослав Железняк.



Согласно словам депутата, далее данное решение будет вынесено на голосование в Верховной Раде.



На заседании Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады была рассмотрена информация о работе Фонда государственного имущества Украины за период с сентября 2022 года по настоящее время, представленная председателем Фонда, Рустемом Умеровым. Это было сделано по поручению Председателя Верховной Рады Украины Стефанчука Р.А. Также на заседании было рассмотрено заявление Рустема Умерова об увольнении.



По словам Председателя Комитета, Дмитрия Наталухи, Комитет по вопросам экономического развития выразил поддержку решению об увольнении Рустема Умерова с поста главы Фонда государственного имущества Украины. За данное решение проголосовали 11 членов комитета, никто не воздержался или выразил противоположное мнение.