ВР снова продлит военное положение

10:41 10 августа Киев, Украина

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом в среду, 10 августа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни... Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным", - написал он в телеграм-канале.

Нардеп отметил, что военное положение будет продлено уже в четвертый раз.

"Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа", - напомнил Железняк.

Вместе с военным положением будет продлена и всеобщая мобилизация, добавил нардеп.