ВР снова продлит военное положение
10:41 10 августа Киев, Украина
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом в среду, 10 августа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни... Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным", - написал он в телеграм-канале.
Нардеп отметил, что военное положение будет продлено уже в четвертый раз.
"Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа", - напомнил Железняк.
Вместе с военным положением будет продлена и всеобщая мобилизация, добавил нардеп.
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