ВР расширила закон о соцзащите медработников, пострадавших от COVID-19

14:12 18 Ноябрь Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте парламента.



Весной прошлого года парламент принял закон, предусматривавший страховые выплаты медработникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, если они получили инвалидность или умерли после инфицирования на работе. В то же время на их коллег из частных больниц, в том числе наемных работников ФЛП и медиков, работающих как самозанятых, эти гарантии не распространялись. Верховная Рада приняла законопроект No6192, регулирующий вопросы социальной защиты пострадавших в результате коронавируса медиков из учреждений здравоохранения всех форм собственности. Законопроект в целом поддержали 320 народных депутатов.Об этом сообщили на сайте парламента.Весной прошлого года парламент принял закон, предусматривавший страховые выплаты медработникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, если они получили инвалидность или умерли после инфицирования на работе. В то же время на их коллег из частных больниц, в том числе наемных работников ФЛП и медиков, работающих как самозанятых, эти гарантии не распространялись.

“Мы понимаем, что болеют и гибнут не только медики из государственных и коммунальных учреждений. Справедливо выплачивать компенсацию всем медикам, независимо от формы собственности медицинского учреждения. Ведь все они находятся на передовой борьбе с коронавирусом”, – отмечает глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Украинских медиков, умерших от коронавируса, приравнивают к военным, смерть которых наступила на службе. В случае смерти семьям должны выплачивать компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума, а в случае получения инвалидности – 300 минимумов или более 600 тысяч гривен.



Для получения средств нужно иметь акт расследования, подготовленный специальной комиссией. Однако ее работа раньше вызвала жалобы, в том числе и от чиновников. Также не всем семьям выплачивают деньги, ведь администрации больниц неохотно фиксируют коронавирус как причину смерти работников.



Целый год не могли получить выплаты, например, родные 52-летнего врача Олега Гайды , умершего от осложнений, вызванных ковыдом, в июне 2020-го. Две комиссии, как выяснили журналисты Bihus.info, подтвердили заражение мужчины на работе, однако Фонд соцстрахования отказался платить и через суд обжаловал эти решения.



Всего в прошлом году Фонд соцстрахования направил более 100 миллионов гривен на выплаты медицинским работникам и их семьям, а в этом году правительство выделило по меньшей мере 104 миллиона для выплат 68 семьям погибших медиков.



В Минздраве сообщалось, что за полтора года пандемии от осложнений коронавируса умерли более 800 медиков.