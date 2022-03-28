ВР приняла закон об отмене обязательной периодической переаттестации моряков

17:14 29 июня Киев, Украина





Согласно пояснительной записке, законодательство Украины не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливает обязательные требования о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдаче каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.



Таким образом, моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ГКК, "безосновательно расходуя



Также отмечается, что повторное подтверждение квалификации моряков создает значительную нагрузку на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, а именно - увеличивается количество лиц, привлекаемых для принятия экзаменов, в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий при обработке документов. Это приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в ГКК.



Данный закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации.



Повторное подтверждение диплома моряка разрешается не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований: Верховная Рада , 330 голосами нардепов, приняла законопроект №3944, отменяющий обязательную периодическую переаттестацию моряков.Согласно пояснительной записке, законодательство Украины не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливает обязательные требования о прохождении курсов повышения квалификации и обязательной сдаче каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.Таким образом, моряки, подавляющее большинство из которых имеют подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ГКК, "безосновательно расходуя при этом денежные средства и время своего отпуска между рейсами".Также отмечается, что повторное подтверждение квалификации моряков создает значительную нагрузку на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, а именно - увеличивается количество лиц, привлекаемых для принятия экзаменов, в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий при обработке документов. Это приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в ГКК.Данный закон предлагает убрать требование обязательной периодической переаттестации.Повторное подтверждение диплома моряка разрешается не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

пригодности для работы на судах по состоянию здоровья;

наличия подтвержденных действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

наличия подтвержденного центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику на морском и речном транспорте стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому, сроком не менее в целом 12 месяцев из предыдущих пяти лет или суммарно трех месяцев из предыдущих шести месяцев перед повторным подтверждением диплома (или эквивалентного), стажа работы на судне или успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение не менее трех месяцев в сверхштатной должности или на должности командного состава, ниже той, которая предусмотрена настоящим имеющимся дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой этот диплом действителен.

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах осуществляется не более чем через пять лет без сдачи экзаменов в случае наличия стажа работы на судне в течение суммарно не менее трех месяцев с предыдущих пяти лет или успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.



При этом лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.